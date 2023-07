Cuy Renato da su pronóstico para Alianza Lima vs Sporting Cristal: Conoce qué harán los hinchas si falla

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El encuentro Alianza Lima vs Sporting Cristal está cada vez más cerca de disputarse y el cuy Renato no podía hacer caso omiso al partido más importante del fin de semana. Por eso, el popular roedor se animó a dar su pronóstico y los hinchas han anunciado lo que harán si no acierta al ganador de dicho duelo.

El veredicto del también tiktoker fue a dado a conocer desde la cuenta del curandero andino Don Abel, quien es conocido en la red social por hacer pronósticos con el mencionado cuy. Allí, el clásico escenario para descubrir quien será el vencedor de la fecha 3 del Clausura fue armado en el suelo.

¿Cuál es el pronóstico del cuy Renato?

Con un círculo formado por cajas con los escudos de Alianza Lima y Sporting Cristal, el cuy Renato tenía listo el escenario para dar su veredicto. Una vez más, el roedor solo tenía que ingresar a la caja del resultado que sucedería este sábado 8 de julio.

Tras el habitual ritual del curandero andino, el pequeño animal dio su pronóstico. Y pese a contar con la opción del empate, aseguró el partido de la fecha 3 tendrá un ganador. Para el cuy Renato, el vencedor del duelo por la punta del Clausura de la Liga 1 será Alianza Lima.

Los hinchas reaccionan

El video no ha tardado en volverse viral en Tiktok, donde los hinchas han visto el pronóstico del cuy Renato para el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Sin embargo, los usuarios de la mencionada red social notaron un particularidad en esta decisión: el roedor demoró en ingresar a la caja. Este hecho ha sido interpretado como un símbolo de duda, por lo que han 'pedido cocinarlo' si no acierta.

"Cuy frito por no acertar", indicó un internauta. "El domingo lo hacen picante por equivocarse", agregó otro.

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Como se recuerda, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán un duelo de infarto por la fecha 3 del Torneo Clausura. Cuando el balón ruede en el Estadio Alejandro Villanueva, los dirigidos por 'Chicho' Salas y Tiago Nunes se verán las caras por el segundo campeonato corto del año.

De esta manera, el cuy Renato se ha sumado a la previa del tan esperado duelo, el cual incluso significará el primer encuentro entre ambos equipos este año. Y es que en el Apertura, el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se decidió por Walk Over a favor de los celestes.