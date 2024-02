¡De no creer! 'Neka' Vílchez reveló cómo Alianza Lima frustró su fichaje al exterior: "No era serio"

No pudo ser. Óscar 'Neka' Vílchez recordó cuando estuvo cerca cumplir su sueño de jugar en el exterior en 2016. Sin embargo, no pudo emigrar a un equipo extranjero ante la negativa de los dirigentes de Alianza Lima. ¿Qué pasó?

En entrevista para el programa 'Cojo y Manco', dio a conocer que empezó a recibir más de una oferta desde el exterior tras la Copa América de dicho año.

No obstante, entre mejores ofrecimientos económicos y deportivos, el popular 'Neka' indicó que ya estaba acordado con la dirigencia 'íntima' que él iba a dejar al equipo de La Victoria a cambio de 100 mil.

"Yo había hablado antes de la Copa América con Gustavo Zevallos y le dije que cuánto iba a pedir si me voy y me respondió que con 100.000 (euros) me iba", indicó.

Contrario a lo prometido, Óscar Vílchez reveló que cuando llegó el monto establecido, Alianza Lima rechazó la oferta.

Incluso, señaló que los 'blanquiazules' mantuvieron esa postura pese a que los clubes interesados en él cumplían con el dinero pedido por los 'íntimos'.

Luego de que Alianza Lima pidiera 400 mil a cambio del 'Neka', el último club interesado en él, Talleres de Córdoba, le comunicó que esa iba a ser la última oferta por parte de ellos, pues consideraban que la negociación había sido dejado de ser serie.

Lamentablemente para él, desde la dirigencia 'blanquiazul' le indicaron que esa cifra era insuficiente, ya que el monto debía alcanzar, al menos, los 800 mil.

"Los clubes me decían que Alianza Lima no era serio porque mandaban la oferta que habían pedido y no la aceptaban. (...) Cuando les dije 400.000, el único que quedó era el presidente de Talleres y me querían hacer un contrato por 3 años. El presidente me dice que iba a mandar la última oferta porque la situación ya no era seria. Entonces, mandaron 400.000 y le mencioné a Gustavo, pero ahora me dijo que estaban pidiendo 800.000", narró.