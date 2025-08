Carlos Alcántara pensó en retirarse de la televisión por la salud de su esposa: "Ha sido muy duro"

01/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara, recordado por su papel de 'Cachín', regresa con fuerza a la pantalla chica como jurado de Yo Soy. El actor confesó que estuvo a punto de retirarse mientras enfrentaba una etapa difícil junto a su esposa, pero la propuesta de Latina le cambió el rumbo.

Carlos Alcántara será jurado de 'Yo soy'

Después de varios años alejado de la televisión, Carlos Alcántara está listo para volver a conquistar al público, esta vez desde la mesa del jurado del programa Yo soy, uno de los realities de imitación más queridos por los peruanos.

Su ingreso marca una nueva etapa en el formato, que ahora suma la experiencia actoral y el carisma que 'Cachín' ha demostrado en más de 40 años de trayectoria.

"La televisión y el cine no se llevaban bien en mi caso", confesó Carlos Alcántara en una entrevista con El Popular, en la que explicó que durante mucho tiempo priorizó la pantalla grande.

Sin embargo, ahora que no está filmando, considera que este es el momento perfecto para volver. "No volvía por decisión de tiempo y opción: si hacía televisión, debería dejar de hacer cine. Ahora que no estoy haciendo cine, llego en un momento perfecto", señaló.

Con este regreso, Carlos Alcántara promete ponerle su sello personal al programa liderado por Ricardo Morán. Él mismo aclara que no es experto en canto, pero sí en entretenimiento.

"Si vamos a hablar de técnicas, el especialista es Ricardo. Yo estoy celebrando 40 años de actor profesional. Tengo una base que me da la solidez para opinar, no soy erudito ni nada, estoy acá para entretener", aseguró.

¿Por qué Carlos Alcántara pensó dejar la TV?

Más allá del regreso, lo que sorprendió fue la sinceridad con la que Carlos Alcántara habló sobre una etapa complicada en su vida personal. El actor reveló que su ausencia prolongada de los medios también tuvo que ver con la salud de su esposa, Jossie Lindley, quien atravesó un difícil momento durante los últimos dos años.

"Tuve una etapa difícil con mi esposa, un tema de salud que ha sido muy duro durante los dos últimos años. Eso me llevó a decir: dos años sin trabajar, de retirarme e irnos a vivir afuera", contó con total honestidad.

Aunque muchos lo extrañaban en la televisión, Carlos Alcántara contó que su ausencia se debió a una razón muy personal: la salud de su esposa. Pensó en retirarse para mudarse al extranjero y dedicarse por completo a su familia, pero ahora, con su regreso a Yo Soy, enfrenta una nueva etapa profesional.