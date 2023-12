"Descarto jugar por Dinamarca": Oliver Sonne confirma que no cambiará a la Selección Peruana

Oliver Sonne no deja de sorprender a los hinchas de la Selección Peruana. El lateral derecho de 23 años manifestó en una entrevista con un medio de Dinamarca que solo desea vestir los colores de la 'Bicolor', llegando incluso a rechazar al combinado nacional de su país de origen.

Así lo dio a conocer con el medio TV2, que lo entrevistó en medio de las controversias que atravesó el futbolista por su aún pendiente debut con la 'Blanquirroja'.

"Descarto jugar por Dinamarca. Ahora mismo estoy jugando con la selección de Perú y allí estoy centrado, no me han visto jugar y aún así me han dado mucho amor. Los compañeros también creen que es una locura", señaló Sonne.