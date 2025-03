Diego Elías recibe laureles deportivos tras coronarse como campeón mundial de squash: "Es un sueño"

Diego Elías recibió los laureles deportivos en los exteriores del Estadio Nacional tras conseguir el campeonato mundial de squash en 2024. En declaraciones para Exitosa, el deportista aseguró que cumplía un sueño al ser reconocido como un gran referente.

En las afueras del estadio Nacional se puede divisar varios nombres alrededor del frontis del recinto de fútbol. Estos pertenecen a los deportistas nacionales que consiguieron importantes logros en sus disciplinas mientras representaban al Perú.

Es por ello que se les considera uno de los mayores reconocimientos para los profesionales que se dedican al deporte. El día lunes 24 de marzo se sumó un nombre más a la lista de galardonados que forman parte de los Laureles Deportivos.

Diego Elías, deportista peruano de 28 años, se dedica a la práctica de squash y ha sabido ganarse en el mundo deportivo. Pues llegó a ser el número 1 del ranking mundial y en el pasado 2024 se consagró campeón del mundo en la mencionada disciplina.

"Para mí fue un sueño hecho realidad ganar el mundial. Fue algo increíble y ahora recibir este reconocimiento es increíble para mí. Estoy súper feliz (...) Me preparé súper bien y en unas semanas tengo que defenderlo. Me siento preparado para ello (...) Estas últimas semanas, he entrenado súper fuerte. Sé que será una prueba muy difícil. Nunca he defendido algún título, será una experiencia bonita", manifestó para Exitosa.