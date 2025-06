DT de Comerciantes Unidos tras gol anulado ante Alianza Lima: "Constantemente pasan estas cosas"

El entrenador de Comerciantes Unidos, Daniel Ferreyra, habló tras la derrota de su equipo en el Estadio Mansiche y se pronunció sobre el gol anulado de Matías Sen.

En declaraciones a la prensa, el 'Canguro' se mostró ofuscado por el resultado ante los 'blanquiazules', pero resaltó que sus jugadores respetaran el plan del partido. Además, cuestionó que, si hubiera sido al revés, le hubieran anulado el gol a Alianza Lima.

"Me voy con mucha bronca, un partido que termina siendo complicado al final, me enorgullece cómo se jugó, cómo se respetó el plan del partido y es el camino, no hay duda (...) No solo vi la jugada, sino que leí el reglamento. Pero hay que pensar en Juan Pablo II que lo tenemos este domingo y rescatar lo bueno que se hizo durante todo el partido", agregó.