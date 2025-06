Gonzalo Aguirre y su continuidad en Alianza Lima: "Mi deseo es continuar, pero no depende de mí"

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate sin goles frente a Sport Huancayo dejó más incertidumbres que certezas en Alianza Lima, y una de ellas apunta directamente al futuro de Gonzalo Aguirre. El mediocampista habló tras el encuentro y dejó entrever que su continuidad en el club 'íntimo' aún no está asegurada.

El futuro de Gonzalo Aguirre en Alianza Lima

Durante su evaluación del partido, Aguirre admitió que el equipo se sintió incómodo ante el planteamiento pausado del rival, aunque también reconoció las falencias de Alianza en la definición, especialmente en los minutos finales, donde la imprecisión generó frustración en el plantel.

"Creo que no es la ansiedad, sino que también se complica un poco el juego que van a hacer tiempo, tratan menos de hacer su juego. Por eso creo que nos crea desesperación (...) Pero el segundo tiempo fue bastante positivo me parece, solo que no entró la pelota. Si hubiera entrado la pelota estaríamos hablando de otra cosa", declaró.

No obstante, lo más llamativo de sus declaraciones llegó al ser consultado sobre su situación contractual. Aunque expresó su deseo de permanecer en el club, Aguirre fue claro al señalar que su futuro no depende exclusivamente de él y deslizó que, hasta el momento, no ha habido acercamientos concretos para una renovación.

"No sé nada hasta el momento. Eso lo maneja mi representante. Yo creo que está esperando a que se comuniquen con él. Mi deseo es continuar, pero no depende mucho de mí eso", agregó.

¿Cuál es la situación de Alan Cantero?

El delantero argentino, Alan Cantero, reveló el verdadero estado de su lesión y brindó detalles sobre su posible regreso a las canchas con Alianza Lima. En declaraciones a la prensa, el atacante explicó que, si bien los médicos le recomendaron someterse a una operación, optó por evitar el quirófano para no perderse el resto de la temporada 2025.

"La verdad es que tengo muchas ganas de volver y solo queda esperar. Una lesión que fue más compleja de lo que se haya visto. Me estoy tratando de recuperar al 100%. Era cuestión netamente de operarme, pero si lo hacía prácticamente perdía todo el año. Traté de recuperar haciendo kinesiología a doble turno. Hoy en día me estoy sintiendo bien. Ya pude entrenar con el equipo", comentó.

De esta manera, Gonzalo Aguirre expresó su deseo de permanecer en Alianza Lima, sin embargo, reveló que, hasta el momento, no ha habido acercamientos concretos para una renovación.