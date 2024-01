¡Dura eliminación! Basco Soyer y su crítica al fútbol peruano: "Físicamente estamos muy atrasados"

El volante Basco Soyer pronunció duras críticas contra la preparación empleada en el fútbol peruano, ello luego que la Selección Sub-23 terminara su participación en el Grupo B del Preolímpico con una goleada de Uruguay.

Al final del citado juego, el mediocampista de Alianza Lima sostuvo que los factores que impidieron el avance del 'Equipo de todos' a la segunda ronda, fueron su reducida edad, la cual acotó no ser una excusa para lograr el objetivo, así como la desigualdad en términos físicos con los demás países.

Bassco Soyer, mediocampista de la selección Sub 23, del club Alianza Lima: "Nos llevan ventaja en lo físico. En el Perú en menores hay mucho por trabajar". Fuente: DSPORTS pic.twitter.com/BsRIJCUNYA

Agregado a ello, Soyer apuntó que este grupo de jóvenes valores ahora deben "pasar página" y trazarse nuevos objetivos tras el cierre de su participación en el certamen internacional.

"Como se sabe vinimos con un grupo bien joven, igual no es excusa para no competir. En Perú, hay que trabajar mucho con los menores. A pasar página y pensar en lo que venga. (¿Cuál fue el factor que impidió que avanzaran de ronda?) Que estamos muy jóvenes, aclarando que no es una excusa, y físicamente estamos muy atrasados", expuso.