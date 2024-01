El comienzo de una nueva era: Así fue el debut de Piero Quispe con los Pumas UNAM frente a San Luis

En una jornada esperada por los hinchas de los Pumas de la UNAM, el exvolante de Universitario de Deportes, Piero Quispe, finalmente hizo su debut en la Liga MX. Sin embargo, su ingreso no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo ante Atlético de San Luis, que se impuso 3-2 en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Luego de no participar en el partido inaugural ante Juárez, Piero Quispe tuvo su oportunidad en el terreno de juego a los 66 minutos, cuando Pumas de la UNAM perdía 2-0 frente a los locales. A pesar de mostrar algunas jugadas prometedoras tanto en ataque como en defensa, el resultado final no favoreció a los felinos.

Uno de los momentos destacados del debut de Piero Quispe fue a los pocos minutos de su ingreso, cuando ejecutó un preciso pase que dejó solo al 'Toto' Salvio. Aunque la oportunidad de descontar estaba presente, el exdelantero de Boca Juniors no logró concretar, desaprovechando una clara ocasión.

Minutos después, Piero Quispe participó en una jugada que condujo al descuento de Ulises Rivas para los Pumas de la UNAM. Su intervención en una pelota aérea generó confusión en los centrales rivales, resultando en un mal despeje y posteriormente en un centro peligroso que culminó en gol.

A pesar de sus buenas acciones, el debut de Piero Quispe estuvo cerca de mancharse. A los 79 minutos, en una rápida contra de Atlético de San Luis, estuvo involucrado en una jugada que casi culmina en penal. Sin embargo, el árbitro consideró la acción como parte del juego y continuó las acciones sin sanción.

A pesar de la derrota y algunos momentos difíciles, Piero Quispe logró un debut aprobado con los Pumas de la UNAM. Su adaptación al ritmo del fútbol mexicano es un proceso en curso, y aunque enfrentó desafíos ante la intensidad de los rivales, su participación en el mediocampo y conexiones con compañeros fueron aspectos destacados.

"No sé cómo se llama el cono de la banda izquierda, pero no mam***, qué sujeto para desesperante, jajaja. Un consejo amigos mexicanos, Piero Quispe no puede ser suplente bajo ningún argumento", "Piero Quispe en menos de 45 minutos demostró más fútbol que Gustavo Del Prete... Tiempo al tiempo", fueron algunos comentarios de los aficionados en redes sociales.