El verdadero motivo por el que Alex Valera no quiere volver a la selección peruana: "Mientras esté..."

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la casi eliminación de la selección peruana rumbo al Mundial 2026, han comenzado a salir a la luz varios temas que rondaban en silencio durante el proceso de Eliminatorias. Uno de ellos es el caso de Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, quien —según información del periodista Carlos Univazo— ya no desea ser convocado a la 'Bicolor' debido a una razón que ha generado gran debate.

Valera no quiere volver a la selección

Según reveló Carlos Univazo en su canal de YouTube, Alex Valera ha tomado la decisión personal de no regresar a la selección peruana.

¿El motivo? El jugador de Universitario de Deportes siente que no se le valora como debería, especialmente al ser relegado constantemente al banco cuando el titular es Paolo Guerrero, pese a que en la actualidad su rendimiento en la Liga 1 lo posiciona como una figura clave.

"Alex Valera no quiere ir, de repente cuando Paolo Guerrero se retire, ahí le va a poder interesar. Mientras esté Paolo, no le gusta ser suplente de Guerrero porque encuentra que es una injusticia. Él como es más protagonista con la 'U' en la Liga 1 con Alianza Lima, que a veces ni juega porque el titular es Hernán Barcos", indicó Carlos Univazo.

Valera siente que no hay meritocracia

Carlos Univazo fue enfático al mencionar que el jugador siente que, incluso si compite de igual a igual en los entrenamientos, el comando técnico siempre se inclinará por el 'Depredador'. Este supuesto favoritismo, según el periodista, ha motivado a Alex Valera a rechazar la posibilidad de integrar las convocatorias recientes.

"Siente que no hay una meritocracia en la selección peruana, no quiere jugar y lo dijimos de un comienzo. Sabe que esté mano a mano con Paolo Guerrero, siempre lo van a preferir a él. ¿Quieren que diga que no le da la gana jugar por Perú? Eso no va a pasar. Él siente que en la 'U' es importante, protagonista, gana un buen sueldo. ¿Para qué querría ir a jugar a la selección?", agregó Univazo.

Su último partido con Perú fue ante Argentina

El último encuentro en el que Alex Valera defendió la camiseta de la selección peruana fue el 20 de noviembre de 2024, en la derrota por 1-0 ante Argentina. Desde entonces, no ha vuelto a ser llamado ni ha mostrado intenciones de regresar, confirmando indirectamente que su decisión no es pasajera.

Desde su último partido con la 'Bicolor' frente a Argentina, Alex Valera no ha vuelto a ser convocado. Y aunque muchos pensaban que era decisión técnica, ahora se conoce el verdadero motivo: no quiere ser suplente de Paolo Guerrero y siente que no hay competencia justa en la selección peruana.