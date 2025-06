Tilsa Lozano MINIMIZA éxito de Milett Figueroa en Argentina: "Solo es la mujer de un hombre de 65 años"

Tilsa Lozano sigue acaparando los titulares de la farándula y esta vez al minimizar el éxito de Milett Figueroa en Argentina. Según la exvengadora, la popular 'Milechi' solo sería conocida en el extranjero por su relación con Marcelo Tinelli, quien casi le dobla la edad.

Milett Figueroa regresó a Argentina para celebrar sus 33 años de vida junto a su pareja, Marcelo Tinelli, quien no dudó en gastar una cifra exorbitante para sorprender a su amada con una velada que incluyó una cena de gala y un detalle íntimo que la dejó sin palabras.

Este evento importante en la vida de la modelo peruana, no pasó por desapercibido en los programas de espectáculos como 'La Noche Habla' donde el conductor Ric La Torre no pudo evitar recordar el pasado entre 'Milechi' y Tilsa Lozano, dejando entrever que quizás habría algo de resentimiento por parte de la expareja de Jackson Mora.

Sin embargo, lo que generó la tensión en el set fue cuando le consultó a la exvengadora si podría saludar a Milett si la encuentra en algún momento, especialmente ahora que sería conocida como una "estrella en Argentina".

Ante la consulta de su compañero de conducción, Tilsa no pudo ocultar su incomodidad y 'explotar' en vivo, dejando en claro que ella no consideraba una estrella a Milett Figueroa. Incluso, se animó a señalar que la modelo peruana solo habría alcanzado la popularidad en tierras "gauchas" por mantener un romance con un hombre mucho mayor que ella y que es considerado como el 'Divo' argentino.

"Ella no es una estrella, ella es la mujer de un señor de 65 años", señaló en un inicio. Luego, al recordar su paso por 'Bailando 2023', agregó: "Se retiró. A mí no me parece una estrella, me parece que es una chica guapísima y punto".