¡Emocionado! Nolberto Solano tras ingresar al salón de la fama del Newcastle: "Fue una noche linda para mí"

El mítico exjugador peruano, Nolberto Solano, exhibió su emoción tras ingresar al salón de la fama del Newcastle United de la Premier League, equipo británico en el que fue figura por muchos años.

En diálogo con Radio Ovación, calificó de "una linda noche" la ceremonia de conmemoración del cual fue protagonista junto a Mick Martin, exdeportista irlandés que también pasó por 'Las Urracas'.

"Me otorgaron el premio de pertenecer al Salón de la Fama de Newcastle, me sorprendieron y fue una linda noche para mí", apuntó.

Del mismo modo, 'Ñol' se animó a contar cómo arribó a Saint James' Park, sus funciones ahora como leyenda del club y las expectativas que tiene a futuro como DT.

"Al comienzo había la posibilidad de llegar al Arsenal, luego mi representante me dijo que podía llegar al Newcastle, me ilusioné mucho. En esa época no estaba tan famosa la Premier, dos años después ya se hizo más conocida. Estoy feliz que después de tantos años, el club me haga este reconocimiento. Me invitan a ser un poco como embajador y ahora esperando la oportunidad de dirigir", apuntó.