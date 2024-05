Erick Delgado critica a Renato Solís por errores en derrota de Sporting Cristal: "Esa hue*** no es normal"

13/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En un emocionante partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2024, Universitario de Deportes venció 4-1 a Sporting Cristal, consolidándose como el único líder de la Liga 1. Erick Delgado, quien veía el partido con Paco Bazán, no pudo evitar desatar su furia por los errores del arquero del equipo celeste, Renato Solís.

Los errores de Renato Solís

El arquero de Sporting Cristal, Renato Solís, se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro debido a sus errores que costaron goles. Su blooper en el gol de Edison Flores y su falta de reacción en el tanto de Rodrigo Ureña fueron objeto de críticas y discusión durante y después del partido.

Reacciones en vivo

Durante la transmisión en vivo del encuentro, Erick Delgado y Paco Bazán reaccionaron con sorpresa ante los errores de Renato Solís. El 'Loco' cuestionó la falta de concentración en un partido decisivo como este.

"No puedo creer esa hue***, no me jod***, esto no puedo creer. Lo que ha pasado es una tragedia, esto (el gol) es una tragedia, esa hue*** no es un error normal. ¿Cómo va a ser un error normal? No es que te chocó y la pelota rebotó mal. Esto es una final, un partido definitorio, no se puede cometer esos errores", dijo Erick Delgado.

"Me ha desencajado. ¿Cómo no me va a desencajar? Pero no entiendo. ¿Cómo van a ser nervios? No son nervios, Solís cuánto tiempo viene tapando, esos no son nervios", agregó.

Además, calificó su actuación como una tragedia y expresó su tristeza por el desempeño del guardameta. "No puede ser posible. No puede hacerte este gol desde esa parte de la cancha. Lo de hoy ha sido una tragedia. Quiero encontrar una respuesta, pero no la hay. Estoy triste. El partido estaba bien planteado", finalizó.

¿Delgado regresa a Cristal?

Ante los comentarios de los seguidores en redes sociales que pedían su regreso al fútbol, Erick Delgado no descartó la posibilidad, a pesar de su edad, y mencionó a otros arqueros mayores que aún compiten en el torneo peruano como ejemplo.

El contundente triunfo de Universitario de Deportes sobre Sporting Cristal no solo consolida su posición como líder del Torneo Apertura, sino que también destaca los errores que pueden marcar la diferencia en un partido. Las críticas hacia Renato Solís y las reflexiones sobre un posible regreso al fútbol por parte de Erick Delgado añaden un componente extra a este emocionante partido.