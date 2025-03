Erick Noriega y la vez que lo rechazaron en Alianza Lima: "No me iban a subir a primera"

El defensa de Alianza Lima, Erick Noriega, recordó que, hace algunos años, no superó una prueba para formar parte del primer equipo de Alianza Lima, el cual en ese entonces era dirigido por Guillermo Salas.

En entrevista en el programa 'Al Volante con Darinka Zumaeta', el 'Samurai' indicó que este rechazo lo afectó profundamente, llegando a cuestionarse si el fútbol realmente era para él; sin embargo, no se rindió y la vida lo llevó nuevamente al lugar en el que siempre soñó estar: defendiendo la camiseta de los 'íntimos'.

"En ese momento fui a pedir una prueba a Alianza Lima, me mandaron a la reserva, al final me dijeron que no me iban a subir a primera. Estaba 'Chicho' (Salas). Cuando Alianza me dijo que no, dije tal vez (ser futbolista) no sea para mí", declaró.