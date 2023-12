¡Es real! Manco recibió el llamado de 'Zeein' para jugar la Kings League: "Tuve una reunión fructífera"

El pedido de los internautas está cerca de ser escuchado. Y es que Reimond Manco ha confirmado que recibió el llamado de 'Zeein' para que represente al Perú en la Kings League Américas con la camiseta de Persas FC. ¿Se dará su llegada?

El anuncio del exfutbolista profesional tuvo lugar en entrevista para el programa 'Entre Ceja y Ceja', donde aseguró que el popular youtuber y streamer peruano se contactó con él para que integre el equipo en la competición que ha dado la vuelta al mundo.

Ante la consulta del entrevistador, Reimond Manco indicó que en los últimos días tuvo una reunión con las partes involucradas para conversar sobre su llegada a la Kings League Américas. Sin embargo, aclaró que su participación aún no está confirmada y, por ahora, todo es solo interés.

"Justo ayer he tenido una reunión, muy productiva, muy fructífera y es muy probable que las cosas se den. Con el favor de Dios, no me quiero adelantar, porque mientras no haya un sí confirmado, es todavía un interés", respondió.