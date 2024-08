¡Explotó! Bruno Marioni le responde a Jean Ferrari por sus declaraciones: "Le hace mal al fútbol"

Parece que la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario está más fuerte que nunca, y los dirigentes de ambos clubes reafirman esta teoría. Bruno Marioni, director de Fútbol de la escuadra blanquiazul, respondió ante las declaraciones de Jean Ferrari, y no se guardó nada.

El exentrenador manifestó estar cansado de dar constantes explicaciones por los reclamos de su club, precisando que la publicación de un comunicado, quejándose por los incidentes ocurridos en el último partido de su rival, era necesaria en un marco injusto.

"Vemos que hubo muchas injusticias y que no se han tomado cartas en el asunto. En el comunicado pedimos al presidente del Comité de Disciplina que tome cartas en el asunto. Ayer vimos incidentes, ocasionados por un club, tomando acciones que no corresponden, con sus directivos que se justifican sobre situaciones que no corresponden", indicó.