¡Impactante! Darío Benedetto recuerda la pelea con Carlos Zambrano: "Advíncula se quería meter"

Darío Benedetto y Carlos Zambrano protagonizaron uno de los episodios más insólitos en la historia de Boca Juniors hace dos años, cuando tuvieron una pelea en el entretiempo de un partido. El delantero reveló detalles de aquel incidente, y sorprendió al indicar que Luis Advíncula intentó meterse.

En aquel altercado, el '9' xeneize le propinó un puñetazo a Zambrano, quien salió a jugar el segundo tiempo con un enorme moretón. Si bien el escándalo nunca se terminó de cerrar, el argentino indicó que todo se quedó como una discusión de partido que no pasó a mayores.

Un detalle sorprendente de las declaraciones del 'Pipa', es que presuntamente, el lateral peruano, Luis Advíncula, habría tratado de intervenir en la pelea, saliendo en defensa de su compatriota.

Esto no terminó ocurriendo, y Benedetto relató que lleva una correcta relación de respeto y compañerismo con el 'Rayo', a quien aprovechó en mandarle saludos incluso.

Benedetto también fue consultado sobre su rol dentro del vestuario ariazul, en donde encontró cierta presencia sobre sus compañeros. Sin embargo, esto no lo llevó a considerarse como un líder neto.

"Yo nunca me creí líder de Boca. Los líderes eran Marcos (Rojo), 'Chiquito' (Romero), ahora está 'Edi' (Cavani). Para ser líder tienes que tener un montón de cosas, no solamente el apellido. Yo nunca me creí el líder de Boca, sí me creía un referente que acompañaba a los líderes", precisó.