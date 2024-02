¡Explotó! Paolo Guerrero manda ultimátum a UCV: "Si no firman mi recesión, terminaré mi carrera"

15/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de informar las amenazas que venía sufriendo su familia una vez se anunció su fichaje por UCV, Paolo Guerrero explotó contra el club, afirmando que si no se firma la resolución de su contrato, terminará su carrera deportiva.

'El depredador' declaró para ATV, señalando que daría por terminada su carrera como futbolista profesional si no se le concedía su petición, y que la responsabilidad caería sobre los directivos de UCV, que le habrían colocaron "trabas" en este proceso.

"No esperaba que me pase esto, que mi familia se vea afectada y agobiada. No se trata hoy por hoy de ir a la FIFA porque corro contra el tiempo de volver a jugar. Si estos tipos o estas personas no firman la recisión yo le voy a poner punto final a mi carrera y será gracias estos señores, los haré responsables de todo esto. Así como lo recibí a Richard y acepté su propuesta, de la misma manera esperaba cerrar este tema porque ha causado una incomodidad mayor a mi familia. El perjudicado soy yo", expresó

Podría no seguir jugando

Guerrero mandó este ultimátum pues conoce que de no cumplir con el contrato de su actual empleador, UCV, tendrá que afrontar consecuencias laborales. Esto lo llevaría a alejarse de los terrenos del fútbol profesional por un tiempo prolongado mientras no haya un acuerdo, lo cual no le conviene al capitán de la Selección Peruana.

Esto fue precisado por el abogado experto en derecho deportivo, José Luis Noriega, que en diálogo con Exitosa Te Escucha informó las condiciones legales alrededor del conflicto entre Guerrero y su club.

"El problema de él (Paolo Guerrero) es que para ir a jugar a otro equipo necesita que lo liberen de este contrato porque está prohibido en el ámbito futbolístico que alguien te contrate si tienes contrato vigente y el contrato está vigente con la Vallejo, en consecuencia mientras la Vallejo no lo resuelva, Paolo no va a poder jugar para algún equipo nacional o internacional", dijo a nuestro medio.

Quiere continuar su carrera

Previamente, el delantero peruano había confirmado que su máximo deseo era continuar su carrera en el fútbol nacional, pero que se decepcionó por la forma cómo UCV manejó su llegada, sobre todo luego de las amenazas que recibió su familia.

"Ya lo he expresado mil veces, mi pasión es el fútbol, yo quiero jugar, tener tranquilidad. Nunca he pasado por esta situación, y me preocupa la manera cómo el club lo está tomando. Nos mandaron una carta sobre la seguridad que debería tener. Nos dan a entender que voy a Trujillo a pesar de la inseguridad, o no juego al futbol", comentó para América Noticias.

Por el momento, se desconoce que vaya a pasar con la carrera de Paolo Guerrero, que amenazó con retirarse en caso UCV no resuelva su contrato.