Exreferente de Alianza Lima se opone a la posible llegada de Paolo Guerrero: "No tiene nada que hacer"

La situación de Paolo Guerrero sigue siendo una incógnita luego del impase del último fin de semana cuando se negó a jugar por la César Vallejo. En medio de esta polémica, se conoció que existe un posible interés de Alianza Lima por contar son sus servicios. Sin embargo, esto fue rechazado por un exreferente del club íntimo en las últimas horas.

Es importante aclarar que el 'Depredador' seguirá entrenando en las instalaciones del club trujillano luego del impase protagonizado con Guillermo Salas. Esto a raíz del comunicado que publicó la institución donde también precisó que ya se le hizo saber los montos que tiene que abonar el atacante para disolver el contrato.

Como era de esperarse, la actualidad de Paolo Guerrero viene siendo tema principal en todos los programas deportivos digitales y televisivos. Por ejemplo, la noche de este martes 16 de julio, el panel de 'A Presión' discutió sobre el presente del experimentado delantero y de los posibles destino donde podría continuar su carrera.

Fue ahí cuando Marko Ciurlizza, exjugador de Alianza Lima se opuso rotundamente al posible fichaje del goleador histórico de la Bicolor. Según el panelista, Paolo ya dio lo mejor de sí a lo largo de su trayectoria y ahora no significaría un aporte para los intereses del cuadro blanquiazul.

"Yo respeto mucho a Paolo, ha sido extraordinario, pero para mí Paolo ya no tiene nada que hacer en Alianza. Yo siendo dirigente de Alianza no lo llevo a Paolo. Con todo respeto lo digo, Paolo es espectacular, lo estimo, vi sus inicios, pero ya no", indicó.