Fabián Bustos responde a denuncia de Alianza Lima: "Festejar un gol sin faltar al respeto no es nada malo"

09/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este martes 8 de abril, Fabián Bustos rompió su silencio tras el reclamo presentado por Alianza Lima respecto a su celebración en el último clásico del fútbol peruano.

El entrenador de Universitario de Deportes defendió su postura y aseguró que festejar un gol sin faltarle el respeto a nadie no debe considerarse algo negativo.

A pesar de estar en el centro de la controversia tras el empate agónico de su equipo contra el conjunto íntimo el pasado sábado, Fabián Bustos dejó en claro que su enfoque principal sigue siendo el rendimiento deportivo de su equipo.

Alianza Lima denunció a Fabián Bustos

El empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima el pasado fin de semana no solo dejó sabor a revancha para los hinchas cremas, sino también una controversia que ha protagonizado la semana.

En los últimos minutos del partido, el gol agónico del 'Tunche' Rivera provocó una celebración vibrante entre los jugadores de Universitario de Deportes, con gestos y festejos hacia la hinchada rival, en los que destacó la efusividad del entrenador Fabián Bustos.

Alianza Lima rápidamente criticó esta actitud y presentó un reclamo formal ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), alegando falta de respeto por parte del cuerpo técnico y jugadores de Universitario de Deportes.

La respuesta de Bustos tras denuncia de Alianza

El reclamo no pasó desapercibido y, por ello, Fabián Bustos decidió responder a los medios, aclarando su postura frente al hecho. Según el técnico argentino, no hubo intención de ofender a nadie, y destacó que los festejos no incluyeron insultos ni actitudes provocativas hacia los jugadores de Alianza Lima o su hinchada.

"Festejar un gol sin faltar el respeto y sin un insulto, no es nada malo. Es parte de la emoción del fútbol", expresó Fabián Bustos.

En medio de la controversia, el estratega de Universitario de Deportes hizo hincapié en que la situación está siendo manejada por su defensa legal y que su principal preocupación es el rendimiento deportivo del equipo.

"Para mí, todo esto está en manos de los abogados . Van a tener novedades en el transcurso del día o en estos días. Es algo que está en el área legal y se resolverá de esa manera, como tiene que ser ", indicó Fabián Bustos.

" Yo estoy pensando solamente en lo deportivo ", agregó el técnico, quien además dejó claro que prefiere no involucrarse en más comentarios sobre el tema.

El entrenador reiteró que el fútbol debe centrarse en lo que ocurre en el campo y no en discusiones fuera de él. "Decir algo ahora es crear una situación más difícil de lo que ya está pasando. La justicia va a estar ahí", comentó.

"Hay que hablar de fútbol, de lo que sucede en la cancha. Nosotros, como equipo, estamos concentrados en mejorar y en los próximos partidos", afirmó el técnico.

Fabián Bustos respondió a la denuncia presentada por Alianza Lima a raíz de su controvertida celebración en el clásico. El entrenador de Universitario de Deportes ha dejado en claro que la situación está en manos de los abogados, quienes se encargarán de resolver cualquier conflicto legal derivado de este incidente.