Fabián Bustos y su último mensaje sobre Miguel Trauco: "Los que llamamos están acá"

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, se pronunció nuevamente sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima para la temporada 2025.

En entrevista para Ovación, el director técnico argentino zanjó el caso del 'Mago' e indicó que no tiene nada más que agregar el tema, asegurando que los jugadores que llamó están entrenando en Campomar.

"No me gusta hablar de las cosas que no manejo, los que llamamos están acá, ya lo dije y es verdad. Se trabajó con tiempo y como pensábamos que iba a ser importante para el club. Después está el run run, que es normal que un montón de gente hable y seguro cuando toque enfrentamiento se va a volver a hablar pero no hay nada que agregar", declaró.