Farfán pide a los hinchas tenerle paciencia a Fossati: "Tenemos un gran entrenador y hay que darle tiempo"

El exjugador de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, pidió a los hinchas tenerle paciencia a Jorge Fossati y lo calificó como un "gran entrenador".

En declaraciones para Gol Perú, la 'Foquita' indicó que la 'Blanquirroja' está atravesando por un recambio generacional, por lo que entiende la situación que vive en las Eliminatorias. También, manifestó que se debe ser pacientes con los futbolistas jóvenes, debido a que deben acostumbrarse a jugar al más alto nivel.

"Me quedo tranquilo, esto es un cambio generacional, también le pasa a Chile. Tenemos que ser pacientes para ver este cambio con jugadores muy jóvenes, que tienen que acostumbrarse a este tipo de nivel. Esperemos que le pueda ir de la mejor manera a la Selección, pensar en el futuro, no pensar a corto tiempo, porque el 'profe' no la tiene tan fácil, pero creo que tenemos un gran entrenador y hay que darle tiempo", declaró.