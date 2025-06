¿Federico Cúneo está interesado en comprar a Sporting Cristal? Expresidente del club responde

Sporting Cristal atraviesa por uno profunda crisis institucional la cual ha generado resultados negativos en los campeonatos donde ha participado. Por ejemplo, en el Torneo Apertura cuenta con pocas chances a falta de cuatro fechas para el final y en la Copa Libertadores quedó eliminado al quedar en el último lugar de su respectivo grupo.

Ante ello, los hinchas bajopontinos exigieron la salida de Joel Raffo y de todo el equipo con el que actualmente dirige al club para que se los devuelva a los dirigentes de antaño.

Ante ello, Exitosa Deportes conversó con Federico Cúneo, expresidente de Sporting Cristal, para conocer sus intenciones respecto a esta iniciativa. Al ser consultado sobre si le gustaría comprar el club, este respondió afirmativamente ya que hay un grupo de exdirigentes que quieren volver a tomar las riendas de la institución.

Sin embargo, el otrora mandamás de los celestes señaló que la pelota está en la cancha de Joel Raffo ya que ellos no desean desprenderse del equipo pese a la crisis que atraviesa.

"Sí, entendería que no solamente yo, sino algunas otras personas que me han manifestado su interés en volver a juntarnos, pero yo sé que no es una posibilidad ya que no están interesados en vender y ya no es una tema de nosotros", inició.