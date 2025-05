Guillermo Farré sale en defensa de Joel Raffo: "Puso su propio dinero para que el club salga adelante"

Sporting Cristal atraviesa por un complicado momento a nivel local a internacional lo cual viene generando una dura reacción de los hinchas. Estos apuntan principalmente contra el presidente de la institución, Joel Raffo quien también se convirtió en dueño desde hace algunos años.

Y es que las derrotas en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores los dejan fuera de ambos torneos por lo que los fanáticos piden cambios urgentes. En medio de esta situación, Exitosa Deportes conversó con Guillermo Farré, extécnico de los bajopontinos quien sorprendió con su opinión sobre el directivo.

Al ser consultado sobre las críticas de los hinchas contra el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, el estratega argentino sorprendió al resaltar su trabajo al frente del club ya que aseguró que el proyecto que lidera no solo beneficiará a los celestes, sino a todo el fútbol peruano.

Sin embargo, Guillermo Farré también reconoció que los resultados no favorables hacen que el hincha no valore este tipo de situaciones.

"Joel no solo es el presidente, es el dueño del club, puso de su propio dinero para que el club pueda salir adelante, está invirtiendo muchísimo en un proyecto institucional ambicioso y no lo ve nadie. Le juzgan tantas cosas porque quieren el resultado inmediato", indicó.

Pese a ser despedido por la propia directiva que encabeza Raffo, Farré indicó que está conforme con su proceso al frente del equipo rimense ya que logró uno de los objetivos planteados que fue clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el argentino insistió en el trabajo que se viene realizando al interior del club bajopontino, pero también lamentó que exista tanta crítica por parte de la fanaticada y hasta de la prensa deportiva.

"En lo personal estoy muy tranquilo por lo que he ofrecido, entiendo la situación, no del club porque al club lo valoro muchísimo porque están haciendo un grandísimo esfuerzo, están sacando adelante un proyecto maravilloso en beneficio del fútbol peruano. Lamentablemente no los dejan trabajar de buena manera porque hay mucha contra con los dirigentes institucionales y no es fácil digerir todo eso", añadió.