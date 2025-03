Ferrari detalló el VERDADERO motivo del fichaje frustrado de Ruidíaz por la U: "En su momento fue un tema económico"

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jean Ferrari estuvo presente en el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En la conversación se produjeron varios temas respecto a su labor como administrador de Universitario y explicó cuál fue la verdadera causa de que Raúl Ruidíaz no regresara al equipo de sus amores.

El 9 con el que sueñan los hinchas de Universitario

Universitario ha logrado remontar los tiempos complicados a sus espaldas desde la llegada de Jean Ferrari a la administración. Los 'cremas' pasaron de sumar 10 años sin campeonar a salir bicampeones en el año de su centenario, lo que ha dado paso a una nueva era para la historia 'merengue'.

Pese a las grandes mejoras que han vivido en estos recientes años, el hincha siempre quedó pendiente a la llegada de un delantero de garantías que le permita resolver los partidos y afrontar los retos que suponen la Liga 1 y la Copa Libertadores. Casi todos al unísono compartían en que el hombre indicado sería Raúl Ruidíaz.

Ferrari explica porqué no regresó Ruidíaz a la U

No obstante, pese a que se especulaba que este 2025 se daría el regreso del 'hijo pródigo' por la necesidad del equipo bicampeón de un delantero, finalmente, el reencuentro no terminó por ocurrir. Ante este cuestionamiento, Ferrari explicó el motivo del fallido fichaje.

"Los momentos a nosotros no nos ha calzado, tanto de él para nosotros, como de nosotros con él. A mí me hubiera encantado contar con él ahora, pero por algo pasan las cosas (...) En su momento fue por un tema económico, hubo conversaciones que a nosotros no nos alcanzó para poder llegar. Es un tema de necesidad y qué es lo que necesita hoy el plantel, el entrenador, el comando técnico, la institución", explicó en 'Enfocados'.

Asimismo, explicó que sí hubo un tiempo en el que buscaron contar con los servicios del goleador. También dejó abierta la puerta ante la posibilidad que se pueda dar el mencionado regreso y finalmente aclaró que "la U es más grande que cualquier jugador, dirigente o entrenador".

Como se sabe, Raúl Ruidíaz tiene todo listo para sumarse a las filas de Ayacucho FC y disputará la Liga 1 lo que resta de la temporada. En dicho club jugará con su hermano menor y así le cumplirá el sueño a su madre.

De esta manera, Ferrari precisó que los tiempos para que se de el regreso de Ruidíaz a la U no coincidieron y por eso es que el delantero no fue fichado en la presente temporada. Pese a lo mencionado, el administrador aclaró que no descarta su llegada en el futuro.