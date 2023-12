FIFA amenaza con drástica sanción a Brasil por injerencia política: ¿Favorecerá a Perú?

Tras la intervención del Tribunal de Rio de Janeiro en la destitución de Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la FIFA amenazó con una drástica sanción a Brasil por injerencia política.

A través de un documento, el máximo ente rector del deporte rey informó que enviará una misión conjunta al país sudamericano durante la semana del 8 de enero para reunirse con las partes interesadas y analizar la situación.

Asimismo, la FIFA y la Conmebol recomendaron no tomar ninguna decisión que afecte a la CBF, caso contrario, se remitiría el asunto al órgano pertinente para que considere y decida una suspensión.

"La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión", agregó.