Figura con polémico pasado en Alianza Lima revela sus deseos de jugar en Universitario: "Me Encantaría"

Este domingo, Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo por la sexta fecha del Torneo Clausura 2024. Ello con el objetivo de seguir sumando puntos y retomar la punta en la tabla de posiciones. En medio de ese contexto, se conoció que una figura con polémico pasado en Alianza Lima reveló sus deseos de vestir la camiseta 'crema'.

La meta de Universitario es consolidar su posición en el liderato del campeonato y mantener su ritmo para asegurar el título de la temporada.

Es así que, mientras se aproxima el partido, una declaración reciente ha captado la atención de hinchas 'cremas' y 'blanquiazules'. Un jugador que tuvo un paso controversial por Alianza Lima manifestó su claro interés en unirse a la 'U' y luchar por la estrella número 28.

En una reciente entrevista con 'L1 Max', Alexi Gómez, mejor conocido como 'Hiena', expresó su admiración por el equipo 'merengue' y su deseo de encontrar una oportunidad con ellos.

"Estoy en un excelente momento de mi carrera. Universitario es el campeón actual y está liderando. Tienen un gran entrenador. No celebro por respeto a Universitario, que me ha dado mucho hasta el final de mi carrera. Me encantaría tener mi revancha," comentó el jugador, lanzando el dardo con intención de ser considerado por Jean Ferrari.