Figura de Universitario preocupa a hinchas con su alarmante confesión: "No estoy al 100%"

Universitario de Deportes se prepara para el reinicio de la temporada 2025 con grandes expectativas, no solo en fútbol, sino también en voleibol, donde la presencia de nuevas figuras ha generado ilusión. Sin embargo, una de sus principales referentes ha revelado una difícil situación física que podría complicar su rendimiento, ya que actualmente no se encuentra al 100%.

Mirian Patiño, una de las jugadoras más importantes en el equipo femenino de Universitario Vóley, confesó que no se encuentra en su mejor estado físico para enfrentar los retos de la temporada 2024-2025.

A pesar de ser un pilar clave para las 'Pumas', la experimentada líbero de 34 años enfrenta una dolencia que no la deja rendir al máximo nivel.

En una entrevista reciente con La Cátedra Deportes, la jugadora explicó que padece una lesión en el tobillo que la ha acompañado durante varias semanas y que, por recomendación médica, debería someterse a una operación.

Sin embargo, Mirian Patiño decidió esperar hasta el final del campeonato para tomar esta decisión, con la firme intención de seguir apoyando a su equipo en la lucha por el título.

"No estoy al 100% y creo que tampoco lo estaré hasta finalizar el campeonato. Mi situación es un poco complicada, en sí tengo que operarme, pero mi decisión fue hacerlo al final del torneo", comentó Patiño, demostrando su compromiso con la causa de Universitario, pese a las dificultades físicas.

"Siempre voy a tener una pequeña traba en el tobillo, no voy a tener tanta facilidad de moverme. Estamos haciendo malabares y magia para poder aportar al equipo, porque no me quiero perder el campeonato", añadió.