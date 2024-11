¿Adiós a 'Cinescape'? Bruno Pinasco se pronuncia sobre POSIBLE FINAL del programa: "Nuevos retos"

Con más de dos décadas en la televisión peruana, 'Cinescape' ha logrado destacar en el rubro del entretenimiento nacional. El programa dedicado a cine, cultura y amenidades ha tenido una alta popularidad desde su aparición a inicios del nuevo milenio, debido al carisma de su presentador: Bruno Pinasco. No obstante, el propio conductor reveló que existen posibilidades de que el icónico formato llegue a su fin.

En diálogo para La República, el hijo de 'Rulito' se animó a comentar qué nuevos planes tiene para el próximo año, coincidentemente con el aniversario número 25 del programa sabatino. Por ello, el animador de tv reveló lo emocionado que se siente en esta etapa de su carrera, la cual incluye una reciente inmersión en el mundo de la literatura, creando así su primer libro.

En 2023, Pinasco causó sorpresa entre sus fanáticos debido a que anunció la publicación de 'Tea Shop', una novela cuya historia presenta a una joven pareja homosexual. Si bien descartó que se trate de una autobiografía, dejó en claro que el relato se inspira en algo que "conoce", por lo que su historia podría formar parte de una trilogía.

En esa línea, Bruno se refirió a la continuidad del programa que conduce desde que tenía 25 años. Por ello, se mostró feliz en anunciar que continuará en las pantallas de su casa televisiva este 2025, agradeciendo a su público por el respaldo y cariño recibido por casi un cuarto de siglo en fiel sintonía hacia el formato.