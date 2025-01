Fabián Bustos niega que Miguel Trauco sea representativo de Universitario: "Para mí es ser campeón, histórico"

Alianza Lima dio el golpe en este mercado de pases al concretar el fichaje de Miguel Trauco proveniente del fútbol brasileño. La operación generó diversos comentarios no solo por la calidad del futbolista, sino por haber tenido un pasado en Universitario de Deportes de quien declaró ser hincha acérrimo.

Incluso, el exfutbolista de Flamengo afirmó estar dolido con el elenco estudiantil por lo haberlo llamado en el pasado a pesar de estar dispuesto a volver al Perú. Sin embargo, también dejó en claro a la hinchada blanquiazul que entregará lo mejor de sí en cada encuentro que le toque jugar.

Luego de haber sido presentado como flamante jugador de Alianza Lima con un llamativo video que hace clara referencia al compadre, Fabián Bustos fue consultado por la llegada de Miguel Trauco a tienda victoriana.

El actual entrenador de Universitario se mostró algo incómodo con la interrogante al asegurar que solo se referirá sobre los jugadores que tiene a su mando. Sin embargo, también aseguró que el lateral de la Selección Peruana no sería representativo del club de Ate al no haber campeonado durante su paso por el equipo.

Otro que se pronunció sobre el traspaso del lateral de la Selección Peruana al elenco íntimo fue el 'Puma' Carranza. El ídolo del cuadro crema elogió al jugador en mención asegurando que se ha portado como todo un profesional a pesar de su conocido hinchaje.

Además, resaltó que el elemento blanquiazul pueda jugar en cualquier club, pero que igual seguirá siendo un elemento identificado con los cremas.

"Es un profesional y yo lo aplaudo. Si no me han querido en la 'U', bueno. De todas maneras, Trauco puede jugar en cualquier lado, es de la casa y todos los sabemos. No sé si se durmió o no, pero como digo, los hinchas no me hacen abrir el mundo, nosotros jugamos por la institución que está antes de todo", añadió.