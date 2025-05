FPF: Melgar se suma a Cienciano y revela deuda de 3 meses de 1190 Sports por derechos de televisión

Melgar emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde dio a conocer que 1190 Sports, empresa encargada de la transmisión de casi el total de partidos de la Liga 1, mantenga una deuda con ellos que asciende a tres meses.

En su pronunciamiento, el club arequipeño no solo apuntó sus balas contra la mencionada compañía, sino también contra la Federación Peruana de Fútbol a quien acusa de no encontrar mecanismos de solución y así evitar que los clubes sean afectados por estos incumplimientos.

"Es importante señalar que estos pagos no son un beneficio ni una dádiva, sino una contraprestación por los derechos de transmisión del club, derivados de un contrato suscrito entre 1190 Sports y la FPF, el cual nuestra institución se vio obligada a aceptar. Pese a no haber participado en la negociación de dicho acuerdo, hoy venimos siendo económicamente afectados. Resulta indignante que, pese a la falta de pago, la FPF no haya adoptado medidas concretas ni resuelto los reiterados incumplimientos", iniciaron.