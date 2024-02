¡Fuerte! Exdirectivo de Alianza Lima: "El VAR y la Comisión Disciplinaria de la FPF son de Universitario"

El exdirectivo de Alianza Lima, Arturo Durán, declaró para radio Ovación lo indignado que estaba con lo sucedido en el clásico del pasado sábado, 10 de febrero. Aseguró con plena seguridad que tanto el VAR como la Comisión Disciplinaria de la FPF están ayudando de manera clara a Universitario.

Lo primero que mencionó es que si bien como todo clásico tuvo mucha intensidad y se vivió el juego en otro nivel, el equipo blanquiazul fue claramente perjudicado por las decisiones arbitrales, sobre todo en dos acciones específicas.

Las jugadas a las que se refiere son la obstrucción de Riveros sobre Waterman y el control de Jairo Concha al lado de la línea, acusando que con un balón afuera del campo se siguió jugando, dando así con el gol del equipo merengue.

"El penal que comete Riveros a Waterman es claro y grosero, incluso pienso que no hay ningún hincha de la U que no se sonroje ante tal situación. Fue un penal a todas luces y el árbitro no lo vio y en el VAR que debieron verlo (...) En el gol de la U, los que estuvimos en Occidente vimos cómo la pelota salió del campo, pero el asistente Bossio no levantó la bandera, aunque no es la primera vez que perjudica a Alianza. Por lo menos, esa jugada debió ser consultada por las 8 o 10 cámaras sin embargo eso no sucedió", exclamó el exdirigente.