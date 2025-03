Guillermo Farré elogia su planteamiento pese a derrota 1-0 ante Melgar: "Fue un partido jugado a la perfección"

09/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sigue sin levantar cabeza en este Torneo Apertura y ahora sumó su segunda derrota consecutiva tras caer 1-0 ante Melgar en Arequipa. Los celestes volvieron a evidenciar errores groseros en defensa y poca contundencia en ataque. Por ello, cayeron hasta la casilla 9 del campeonato con solo siete puntos sumados.

Las polémicas declaraciones de Farré

Como era de esperarse, esta nueva caída generó un gran número de críticas de parte de la hinchada hacia el entrenador Guillermo Farré. Desde el final de la temporada pasada, un sector importante de aficionados bajopontinos exigían su salida al considerar que su estilo no es el mismo que pregona el club de La Florida.

Para colmo de males, el estratega argentino parece contribuir con los comentarios negativos en su contra luego de sus declaraciones post partido. A pesar de la derrota, el DT aseguró que hicieron un partido perfecto y precisó que errores puntuales fueron en factor principal del 1-0 en contra.

"La conclusión es según del lado donde la quieres ver, desde el resultado es negativo, por consiguiente el estado emocional no es el mejor pero nosotros analizamos el contexto, el desarrollo del partido. Fue un partido jugado a la perfección, desafortunadamente estamos pasando por situaciones donde nos equivocamos y nos convierten", precisó.

Además de ello, indicó estar bastante tranquilo con el rendimiento de sus dirigidos en el Torneo Apertura señalando que durante los 90 minutos fueron protagonistas a pesar de la dificultad de la cancha y del rival.

"Hoy me quedo con tranquilidad, porque el grupo ha trabajado de maravilla, fue protagonista con el juego, sabemos las dificultades de hacerlo en esta cancha y me quedo con tranquilidad por el esfuerzo hecho. El merecimiento hubiese sido un resultado distinto porque hicimos todo para eso", añadió.

No piensa en renunciar

La consulta sobre su posible renuncia a la dirección técnica de los celestes no faltó. Ahí, el entrenador argentino dejó en claro que no piensa en hacerlo y precisó que una derrota no determina los frutos del proceso.

"No tengo ninguna opinión. Esto es trabajo y fútbol. Estoy tranquilo con el plantel, como está trabajando, un resultado es parte de un proceso", puntualizó.

De esta manera, Guillermo Farré, entrenador de Sporting Cristal, sorprendió a gran parte de la hinchada celeste al elogiar el rendimiento de sus dirigidos a pesar de la derrota por 1-0 ante Melgar en Arequipa. Con esta caída, los rimenses se alejan de los punteros al ubicarse en la casilla 9 de la tabla de posiciones.