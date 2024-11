Henry Quinteros arremete contra Jairo Concha por indirecta para Alianza Lima: "Calladito nomás, papito"

El exjugador de Alianza Lima, Henry Quinteros, arremetió contra Jairo Concha por lanzar una indirecta contra el equipo 'blanquiazul' y le recomendó que "mejor se calle".

En el programa de Youtube 'Desmarcados', el exfutbolista indicó que Concha está dando a entender que tuvo compañeros en Alianza Lima que no fueron profesionales y cuestionó que esto no lo dijera en su momento.

"Mejor que se calle. Está dando a entender que los que tuvo como compañeros el año pasado no eran profesionales. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Cuando tenía que encarar a sus compañeros, ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no les dijo 'entrena bien que quiero campeonar'? ¿Por qué tiene que pasar esto para que recién lo diga? Se tiene que quedar calladito", declaró.