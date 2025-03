Hernán Barcos y el objetivo de Alianza Lima en la Libertadores: "Vamos al Morumbi a ganar"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, compartió sus expectativas para esta fase de grupos de la Copa Libertadores y destacó la ambición del plantel de enfrentarse a cualquier rival, tal como lo hicieron en las fases previas.

En declaraciones para L1 Radio, el atacante argentino aseguró que el club 'blanquiazul' está preparado para hacer una buena Libertadores y seguir haciendo historia internacionalmente.

Asimismo, el 'Pirata' mencionó que muchos dudaban de que pudieran llegar a la fase de grupos, especialmente por la presencia de Boca Juniors. Sin embargo, después de sortear esos obstáculos, Barcos sabía que tenían lo necesario para estar entre los 32 mejores equipos de la Copa Libertadores.

En esa misma línea, Barcos habló sobre las posibilidades de los clubes peruanos en la Copa Libertadores 2025 y confía en que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal puedan competir en el certamen internacional.

"La presión los tienen los demás, que por ahí en un principio piensan sobre los equipos peruano: 'aquí tenemos a uno para ganar', la mayoría piensa eso. Ahora saben que no es así, que no es tan fácil, van a tener venir a jugar porque sino se pueden llevar una sorpresa. Lo que Alianza consiguió es un triunfo para el Perú y no solo para Alianza", mencionó.