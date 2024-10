Histórico de Chile defiende a Gareca y arremete contra Arturo Vidal: "Tu 'Generación Dorada' no clasificó al Mundial"

Ricardo Gareca viene siendo duramente cuestionado en todo Chile debido a los malos resultados obtenidos en las Eliminatorias Sudamericanas donde recientemente sumó dos derrotas consecutivas ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago. A eso se le suma que el 'Tigre' viene sosteniendo un fuerte enfrentamiento con Arturo Vidal a quien no ha convocado desde que asumió el cargo.

El astro que hoy actúa en Colo Colo ha manifestado su molestia con el estratega argentino en más de una ocasión lo cual se repitió en las últimas horas. El 'Rey' aseguró estar muy preocupado por la actualidad de su selección por lo que no entendía como volvió a quedarse fuera del llamado del DT junto a otros históricos de la denominada 'generación dorada'.

Y cuando nadie se lo esperaba, Patricio Yáñez, histórico del fútbol chileno, salió al frente para respaldar lo hecho por Ricardo Gareca en no convocar a Arturo Vidal y arremeter contra el 'Rey'. El popular 'Pato' reconoció que el nivel del actual futbolista de Colo Colo daba como para ser convocado a la Selección de Chile; sin embargo, esta también dejó en claro que sus declaraciones generan un mal ambiente en el grupo por lo saludó su no llamado.

A su vez, el exjugador de la 'Roja' aseguró que los integrantes de la 'Generación dorada' ya fallaron en su cometido de clasificar a un Mundial tal como sucedió en Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Con lo que hizo contra River, creo que era un jugador convocable. De acuerdo a la pobreza que tiene la selección nacional en esa zona, perfectamente podría haber contribuido. Pero con las declaraciones no contribuye en absoluto. Quiero recordarle que este grupo de la 'Generación Dorada' de excelentes jugadores, no llegó al Mundial, no tuvo la capacidad. Fue una farra el no haber ido al Mundial de Rusia. Y después, ya con menos capacidad, menos calidad y más años, no fuimos al de Qatar. Así que no me parece que esté siendo llamado", inició en ESPN Chile.