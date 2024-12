Hugo 'Cholo' Sotil y su deseo más íntimo: "Espero que me entierren con la camiseta del Barcelona"

El fútbol peruano se encuentra de luto. Se reportó la muerte de Hugo Sotil este lunes 30 de diciembre tras su lucha contra una complicada enfermedad a sus 75 años. Conocido por jugar en destacados clubes deportivos como el FC Barcelona, por el cual no ocultó su aprecio e incluso aseguró que le gustaría lucir su camiseta en su entierro.

Tras el fallecimiento de una leyenda del balompié nacional, el FC Barcelona despidió con profundo pesar a Hugo Sotil, quien brilló en sus filas entre 1973 y 1976. Destacaron su legado y dedicación al fútbol, mientras expresaron sus condolencias a la familia.

Es en ese marco, que no pudo pasar por desapercibida algunas de las frases que el 'Cholo' Sotil realizó durante un homenaje realizado el 17 de mayo de 1984, en un partido de veteranos.

"Desde que me fui del Barça estaba esperando ese momento. Me gusta Barcelona, la amabilidad de sus gentes, el cariño de su afición", señaló Sotil, también exfigura del club peruano Alianza Lima.

Sin embargo, lo que más marcó en el ámbito deportivo fue lo que resaltó el 30 de octubre del 2014 en una entrevista con Barcelona desde Lima que reflejaba su deseo más íntimo con relación a su paso por ese equipo español, que lo consideró como "uno de los mejores jugadores sudamericanos de su tiempo".

"Yo soy aliancista de nacimiento, pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barza no se puede olvidar. El día que yo me muera espero que me entierren con la camiseta del Barcelona", expresó visiblemente emocionado y orgulloso de haber formado parte del plantel.