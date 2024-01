La increíble historia de Kevin Serna: De vender chatarra a convertirse en el jugador estrella de Alianza Lima

19/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El fichaje de Kevin Serna ha generado grandes expectativas entre los seguidores de Alianza Lima, destacando su desempeño en la Noche Blanquiazul 2024 y su destacada temporada con ADT de Tarma en la Liga 1 del 2023. Sin embargo, tras los goles y la habilidad en el campo, se reveló una conmovedora historia de superación en la dura vida que el atacante colombiano enfrentó antes de alcanzar el estatus de futbolista profesional.

La dura vida de Kevin Serna

Antes de brillar en los terrenos de juego, Kevin Serna experimentó una difícil etapa en su vida. En una entrevista con la Liga 1 Play, compartió detalles de su pasado, donde se desempeñó en diversos trabajos, desde mesero en restaurantes hasta la venta de chatarra y libros.

Incluso incursionó en trabajos de pintura para autos, antes de que su esposa lo alentara a probar suerte en el fútbol. " Trabajaba de mesero en restaurantes, vendía chatarrería libros, pero me fue mal y hasta en puestos de pintura para autos. Mi esposa me dijo por qué no lo intentas (jugar al fútbol). Me fui a probar a Cali y gracias a Dios se dieron las cosas", expresó.

El sueño de vestir la 'Bicolor'

Con la nacionalidad peruana obtenida, Kevin no solo se identifica como futbolista de Alianza Lima, sino también como un peruano más. En relación a la posibilidad de representar a la 'Bicolor', Serna mostró su disposición y respeto hacia el país que le abrió las puertas. " Si me dan la oportunidad de representarlos y hacer las cosas, la verdad me siento muy bien, me siento identificado como uno más ", afirmó.

Éxito en la Noche Blanquiazul

La victoria de Alianza Lima por 2-0 sobre Once Caldas en la Noche Blanquiazul dejó un doble motivo de celebración. Mientras Hernán Barcos anotaba un doblete, Kevin también se ganaba los aplausos por su destacado rendimiento en el campo. Desde el arranque del partido, Serna se convirtió en una pesadilla para la defensa visitante y desencadenó la jugada que condujo al segundo gol del 'Pirata'.

Integración rápida en Alianza

Más allá de su talento en el campo, Kevin Serna resalta la cálida recepción que ha tenido en Alianza Lima. Agradeció a sus compañeros, especialmente a Hernán Barcos, Ángelo Campos y Gabriel Costa, por hacerlo sentir como en casa desde el primer día. " Me recibieron muy bien los compañeros y me hicieron sentir en casa ", señaló el colombiano.

Kevin Serna no solo es una promesa goleadora para Alianza Lima, sino también un ejemplo de resiliencia y superación. Su trayectoria desde trabajos difíciles hasta el éxito en el campo de juego demuestra que el fútbol no solo es un deporte, sino también un camino de oportunidades y sueños cumplidos. La Noche Blanquiazul no solo será recordada por los goles, sino también por la inspiradora historia que el futbolista lleva consigo en cada jugada.