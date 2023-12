Jairo Concha a Lagos tras dejar Alianza Lima: "No seremos compañeros, pero la amistad es para toda la vida"

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El lateral izquierdo de Alianza Lima, Ricardo Lagos, sorprendió este miércoles al publicar un emotivo mensaje de despedida a Jairo Concha, quien no se quedó callado y ha agradecido sus palabras con una conmovedora respuesta para su "hermano".

El momento de estar separados

Las palabras del exfutbolista 'íntimo' tuvieron lugar en el mismo post de Instagram de 'Richy', donde el ahora jugador libre indicó que, lamentablemente, llegó el momento que más temían desde hace tres años: tomar caminos separados.

Y es que, en sus propias palabras, Ricardo Lagos fue una persona en la que Jairo Concha confió hasta en sus peor época en tienda 'blanquiazul'. De hecho, asegura que solo ellos dos saben todo lo que han tenido que pasar en Alianza Lima.

"Llegó el momento de separarnos (como tanto temíamos), pero así es el fútbol lamentablemente, solo decirte que estos 3 años demostraste ser un buen amigo y tengo la dicha de decir que eres mi hermano, solo tú y yo sabemos todos los momentos que hemos pasado, buenos o malos siempre estuvimos apoyándonos", se alcanza a leer.

La amistad será para toda la vida

No obstante, si bien 'Richy' Lagos y Jairo Concha ya no seguirán compartiendo equipo en La Victoria, el exmediocampista 'íntimo' ha asegurado que ello no significará el fin de su amistad, pues esta será para toda su vida.

De hecho, el último en vestir la 10 en Alianza Lima manifestó su deseo de volver a jugar junto a su "hermano" en el futuro.

"No dejes nunca que nadie decida hasta donde puedes llegar. Ya no seremos compañeros pero la amistad será para toda la vida, ojalá algún día nos volvamos a encontrar en algún equipo y logremos cumplir esa promesa que nos faltó, te quiero mucho hermano", aseguró.

Jairo Concha y su futuro

Como se recuerda, Alianza Lima oficializó la salida de Jairo Concha el último martes 26 de diciembre. Apenas un día después de Navidad, los blanquiazules agradecieron al mediocampista por su servicios y le pusieron punto final a su estadía en La Victoria.

Ahora, el exíntimo es jugador libre y está a la espera de definir su futuro en los próximos días. Y si bien ha trascendido que su objetivo es firmar por un equipo del exterior, no se descarta su incorporación a Universitario de Deportes.

Precisamente, el administrador 'crema' Jean Ferrari fue consultado por dicha posibilidad y, tras asegurar anteriormente que no estaba interesado en ningún futbolista de La Victoria, ahora indicó que todo puede cambiar en el fútbol.