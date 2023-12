¡El adiós! 'Richy' Lagos se despide de Jairo Concha con emotivo mensaje: "Te quiero mucho, hermanito"

Jairo Concha deja Alianza Lima desde su fichaje en 2020 y uno de los jugadores 'blanquiazules' más afectados con su salida es Ricardo Lagos, lateral izquierdo de los 'íntimos' y gran amigo del mediocampista, a quien le ha dado el último adiós con un emotivo mensaje.

La publicación del ex Carlos Manucci tuvieron lugar desde su cuenta oficial de Instagram, donde con el dolor de despedir a su amigo, destacó que más que compañeros de equipo, se han convertido en hermanos.

Por eso, expresó sus mejores deseos para Jairo Concha, en quien confía que "la romperá" en su próximo destino con su talento y potencial.

"Mi hermano, no tengo palabras para expresar este momentos por la amistad , hermandad que vivimos día a día (...) solo desearte lo mejor siempre por la persona que eres ,por lo gran jugador que demostraste ser, y sé que donde vayas seguirás demostrando tu potencial. solo decirte que confíes en Dios que siempre sus planes son perfectos no tengas dudas", indicó.

En esa misma línea, 'Richy' Lagos confesó que se siente triste al recordar los grandes momentos que vivió con Jairo Concha en Alianza Lima: desde los partidos de fútbol - tenis hasta sus típicas celebraciones.

"El pensar que no estiraremos juntos , que no haremos todos los trabajos , que no nos sentaremos a lado el uno del otro me pone triste y me hace recordar todos los momentos que pasamos , porque tres años estuvimos conviviendo como hermanos porque está amistad va más allá del fútbol", agregó.