¿Jairo Concha llegará a Universitario de Deportes en su centenario? Esto reveló Jean Ferrari

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, se refirió a una posible llegada de Jairo Concha al centenario del club 'crema'.

En entrevista con el programa 'Están Pasando Cosas', el directivo 'merengue' lo calificó como un "buen jugador", pero que debido a su reciente salida de Alianza Lima, no podría explayarse más al respecto.

"Jairo Concha es un buen futbolista, nadie está descubriendo la pólvora, pero hoy no podemos entrar a hablar de una vinculación acá con nosotros (Universitario), porque esta noticia es de hoy, de hace algunos minutos. No podemos hablar de alguien que se acaba de desvincular y no sabemos el motivo", expresó.

Asimismo, Ferrari negó que durante la presente temporada haya mantenido conversaciones con el exjugador 'blanquiazul' ni con su entorno para sumarse a Universitario de Deportes. Sin embargo, apuntó que este deporte presenta cambios constantes y se debe estar preparado para todos los escenarios.

"Nosotros no tuvimos acercamiento con él, pero esto es fútbol y las cosas son cambiantes. A mí no me había llegado ninguna oferta por Piero Quispe en ningún momento, saqué un mensaje para anunciar que no había nada y al día siguiente, a primera hora, llega a mi correo la oferta de Pumas y una propuesta de un equipo argentino. Esto cambia de manera radical y no sabes en qué momento. Hay que estar preparados para esas situaciones", agregó.