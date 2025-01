Jean Ferrari envía fuerte mensaje a Raúl Ruidíaz tras su deseo de volver a Universitario: "No podemos ..."

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jean Ferrari se pronunció respecto al gran deseo que tiene Raúl Ruidíaz de volver a vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Con un contundente mensaje, el administrador 'crema' dejó en claro qué es lo que opina respecto a dicha situación.

Jean Ferrari responde posible llegada de Ruidíaz

Durante una reciente conferencia de prensa, Jean Ferrari se tomó unos minutos para responder a la polémica pregunta relacionada con la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes.

Es así que para terminar con la incertidumbre, el administrador temporal 'crema' no tuvo más remedio que descartar la posibilidad, afirmando que si bien le encantaría tener de vuelta a 'La Pulga', ello no podrá ser debido a que se tienen que cuidar los estados financieros del club, además de que a estas alturas ya no es factible que se cometan locuras.

"Me mencionas lo de Raúl Ruidíaz y yo antes de administrador, soy hincha. Me encantaría que esté acá con nosotros, pero ahí sale mi parte de administrador ordenado y dónde nuestros estados financieros están saludables, ordenados, y no podemos cometer locuras", señaló en un primer momento.

Enseguida, reiteró que "las locuras" que llevaron al club a un mal momento ya han sucedido antes, por lo que ahora tratan de "tocar con pinzas" todo lo relacionado a los estados financieros de la 'U', que abarcan el pago de planillas a los trabajadores, así como la inversión en infraestructura.

"Las locuras las han cometido otros, en otros años y ¿a dónde llevaron al club? Hoy, nosotros tocamos con pinzas nuestros estados financieros porque los protegemos y los cuidamos porque no solamente tenemos un gasto con nuestra planilla, sino que tenemos un gasto de inversión en nuestra infraestructura", agregó.

Precios para el Universitario vs. Inter Miami

Pol Liza Ríos, CEO de Long Play Entertainmet, promotora encargada de organizar el amistoso entre Universitario e Inter Miami, tomó la palabra durante la conferencia 'crema' y reveló el precio de cada una de las entradas que el hincha pondrá adquirir para ver el tan ansiado partido.

Populares: 375 soles

Oriente: 964 soles

Occidente lateral: 1285 soles

Occidente central: 1606 soles

Palco con butaca negra: 1927 soles

Palco Monumental: 1285

Área hospitality: 3885 dólares

De esta manera, se conoció que Jean Ferrari no tiene pensado contratar a Raúl Ruidíaz para la temporada 2025 de Universitario de Deportes.