Jefferson Farfán revela la fórmula ganadora de Universitario de Deportes que falta en Alianza Lima

Jefferson Farfán, una de las grandes figuras históricas de Alianza Lima, elogió a Universitario de Deportes en una entrevista reciente en el programa 'Fútbol Champán'. Destacó el sólido trabajo del equipo crema bajo Jean Ferrari, que los ha llevado a ser campeones actuales del fútbol peruano, ganar el Torneo Apertura y llenar su estadio cada semana.

Jefferson Farfán atribuyó gran parte del éxito de Universitario de Deportes a su enfoque en la "identidad pura". Según el exjugador, esta identidad ha sido clave para que el equipo mantenga su competitividad y solidez en cada campeonato.

Para Jefferson Farfán, el trabajo de Jean Ferrari, Manuel Barreto y Piero Alva ha sido fundamental no solo en los recientes éxitos del equipo, sino también en la manera en que han transmitido estos valores a los nuevos jugadores que se incorporan al plantel.

No obstante, Jefferson Farfán también aprovechó para comparar la situación en Universitario de Deportes con la de su querido Alianza Lima. De forma crítica, señaló que la identidad que caracteriza al club crema es algo que los íntimos no han logrado consolidar en la actualidad.

"Yo no sé quién manda en Alianza, no voy a Alianza por eso. No sé quién es el referente en Alianza, ¿quién es? Nadie discute a Hernán Barcos, pero no hay una referencia que viene de abajo", expresó con evidente preocupación.