Jorge Fossati se sincera sobre su visita a Universitario: "No vine como entrenador de Perú"

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se sinceró sobre su visita a los entrenamientos de Universitario de Deportes y sorprendió confesar que no acudió a las instalaciones de Campo Mar como director técnico de la 'Bicolor'. ¿Qué dijo?

Las palabras del estratega uruguayo tuvieron lugar en su salida de las prácticas del cuadro 'crema', donde los ahora dirigidos por Fabián Bustos se vienen preparando para lo que será la temporada del centenario 'merengue'.

Allí, Jorge Fossati atendió a la prensa y sorprendió al indicar que no visitó el entrenamiento de la 'U' como director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, sino como ex entrenador del equipo 'estudiantil'.

Incluso, aseguró que dejó la institución 'crema' en buenos términos y se animó expresar sus mejores deseos para esta nueva temporada. En sus propias palabras, el ex arquero espera que el 2024 de Universitario de Deportes sea aún mejor que el año pasado, donde salieron campeones de Liga 1 ante Alianza Lima.

"En todos los clubes que he estado, gracias a Dios me voy bien. No me voy por la ventana, me voy por la puerta. Entonces, eso hace que le sigas deseando lo mejor y eso es lo que deseo a Universitario. Si tuvimos un gran 2023, que el 2024 sea mejor", declaró.