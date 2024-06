Jorge Fossati y su polémico mensaje tras la dura caída de Perú ante Canadá: "Estamos muy bien"

Perú sufrió una triste derrota en la Copa América 2024 ante Canadá en la segunda fecha del grupo A, poniendo en riesgo sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo. A pesar del resultado, el entrenador Jorge Fossati ofreció peculiares declaraciones que han generado controversia en la conferencia de prensa posterior al partido.

El equipo de Jorge Fossati se vio superado por Canadá en un encuentro crucial que compromete su posición en el torneo. Con este resultado, las esperanzas de clasificación se ven disminuidas, requiriendo un esfuerzo extraordinario en el último partido de la fase de grupos.

Ante los medios de comunicación, Jorge Fossati destacó que el objetivo primordial del equipo peruano en esta Copa América era consolidar una formación competitiva para el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar de la derrota, el estratega uruguayo expresó confianza en el progreso del equipo, señalando que durante gran parte del encuentro demostraron superioridad ante Canadá y, comparativamente, incluso más que frente a otros rivales.

Jorge Fossati lamentó las decisiones arbitrales que influyeron en el resultado, particularmente la expulsión de uno de sus jugadores clave, cambiando el curso del juego. Subrayó que, a pesar del desempeño prometedor durante los primeros sesenta minutos, la falta de ajustes posteriores afectó negativamente al equipo.

Jorge Fossati no dejó pasar la oportunidad de elogiar el regreso de Christian Cueva a la selección peruana, resaltando su valía a pesar de la larga ausencia competitiva. Consideró que el jugador demostró su calidad y experiencia, aportando positivamente al equipo en un contexto exigente.

Además, Jorge Fossati criticó la falta de una pausa para la hidratación, a pesar de las altas temperaturas que afectaron el rendimiento de ambos equipos. Esta situación, según el técnico, pudo haber influido en el desarrollo del juego y en el estado físico de los jugadores.