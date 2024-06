Ricardo Gareca recibe duras críticas tras derrota de Chile ante Argentina: "¡Renuncia!"

Chile sufrió una dura derrota de 0-1 ante Argentina en la segunda jornada del grupo A de la Copa América 2024. Con este resultado, 'La Roja' se queda con solo un punto en el torneo, lo que ha provocado una oleada de críticas hacia el entrenador argentino Ricardo Gareca por parte de los hinchas. Este nuevo revés pone en duda la continuidad y efectividad del proceso liderado por el 'Tigre'.

En un partido lleno de tensión y expectativas, la selección chilena no logró imponerse ante un sólido equipo argentino. El único gol del encuentro dejó a Chile en una situación complicada en la tabla de posiciones del grupo A.

La derrota no solo afectó el ánimo del equipo, sino que también encendió las redes sociales con comentarios negativos hacia Ricardo Gareca.

Los hinchas chilenos no tardaron en expresar su descontento a través de las redes sociales, especialmente en la plataforma 'X' (anteriormente conocida como Twitter).

Los cambios realizados por Gareca durante el partido fueron el principal blanco de las críticas. Comentarios como "Mala la nómina de Gareca y malos sus cambios en todos los partidos" y "Renuncia Gareca" reflejan la frustración de los hinchas.

La opinión pública se muestra cada vez más dividida sobre la capacidad de Ricardo Gareca para liderar a la selección chilena hacia un futuro exitoso. Entre los comentarios más duros se encuentran:

"Qué horrible esta selección chilena con Gareca"," Gareca no es solución para clasificar al Mundial", "Chile no hizo ningún mérito para buscar este partido porque Gareca solo salió a jugar al no perder y nada más" y "Los cambios fueron mal y tarde".