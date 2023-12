Jorge Fossati volvió a Perú en medio de contactos con la FPF: "Vengo a despedirme de Universitario"

16/12/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El exentrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, volvió al Perú tras desvincularse del cuadro 'crema' y, en medio de una gran expectativa ante la posibilidad de que sea el nuevo DT de la selección, el estratega uruguayo pisó suelo peruano este sábado.

Sin embargo, pese a las negociaciones actuales de su entorno más cercano con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), exentrenador 'merengue' aseguró que el motivo de su viaje a nuestro se debe exclusivamente para terminar de concretar su salida de la 'U' y despedirse de toda la institución.

"En este momento, estoy viniendo para terminar de hacer lo que desgraciadamente tuve que hacer porque los tiempos no daban. Me vengo a despedir, pero también a cerrar los papeles. No es solamente firmar una recisión y te vas. A despedirme como corresponde. Me pareció que hice lo que correspondía, dejando las manos libres a Universitario", declaró.

Cerca de resolverse

En esa misma línea, Jorge Fossati se refirió a su situación actual y la posibilidad de asumir el buzo de la selección peruana. No obstante, dejó en claro que si bien su llegada estaría cerca de concretarse, aún no está definida al 100%.

"Siempre he dicho que no hay otro club más importante que la selección en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que le transmito a los jugadores. (...) Lo de la selección está casi para resolverse, pero no está resuelto. Hasta que no esté resuelto, no puedo hablar de la selección", agregó.

Con confianza e ilusión

Del mismo modo, el exentrenador de Universitario de Deportes se mostró agradecido con la hinchada 'crema' por el cariño mostrado durante el último año. Sin embargo, no escondió la ilusión que siente por dirigir a la selección peruana.

De hecho, aseguró que está totalmente convencido de que la 'Bicolor' puede clasificar al siguiente mundial pese a la situación en la que se encuentra en la tabla de posiciones.

"Si a mí no me interesara, no hubiera tomado la decisión de dejar las manos libres a Universitario. Sin ninguna duda, estoy convencido de que se puede. Si no estuviera convencido de que se puede, no asumo. Está bien que esté medio loquito, pero tampoco tanto", aseguró.

De esta manera, Jorge Fossati vuelve al Perú luego de que se oficializara su salida de Universitario de Deportes y ahora espera finiquitar los últimos pasos para desvincularse totalmente de la institución con la que salió campeón en 2023.