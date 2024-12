Mendoza rompe su silencio y aclara porque no respondió al bofetón del 'Loco' Vargas: "No me voy a poner a su nivel"

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El último viernes 29 de noviembre, Andrés Mendoza y Juan Manuel Vargas se convirtieron en tendencia en las redes sociales luego que el 'loco' le aplicara un fuerte bofetón al 'cóndor' luego de una jugada dividida en el encuentro entre Universitario y Sporting Cristal por la Copa Leyendas.

Como se observa en las imágenes, el atacante recibe un balón por lo que abre los brazos para impedir que su rival llegue al mismo y en el camino alcanza a golpear el rostro del exjugador de Fiorentina. Este se quedó quieto durante varios segundos y luego le propinó el tremendo golpe al hoy comentarista.

Explica sus motivos

Uno de los comentarios más recurrentes de los usuarios al ver esta escena es saber porqué Andrés Mendoza no atinó a defenderse o trató de reaccionar de alguna manera. Pues bien, luego de unos días, el propio 'Cóndor' rompió su silencio para pronunciarse sobre el hecho. El otrora delantero aclaró que no hizo nada luego de la bofetada ya que no se iba a rebajar al nivel de Juan Manuel Vargas, considerando que dicho encuentro era visto por un público familiar y podrían haber niños observando el lamentable accionar.

"Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al 'Mundialito' de La Victoria. Nosotros vamos hacer deportes, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel", precisó.

Andrés "El Condor" Mendoza y su chiquita a Loco Vargas 🎙️

"YO SOY PROFESIONAL" pic.twitter.com/ZiVLn0Xd9h — A L E X 💙 AL (@Daft987) December 3, 2024

No se lo esperaba

A su vez, el exjugador precisó que jamás se esperaba una reacción como la que tuvo el exintegrante de Universitario ya que habían sido excompañeros de la Selección Peruana por lo que se conocen durante muchos años.

"Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. El 'Loco' se agarra el labio y le hablo, le digo que no ha sido con mala intención. Yo no esperé que el me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo", añadió.

De esta manera, Andrés Mendoza rompió su silencio y se pronunció sobre el bofetón que recibió de parte de Juan Manuel Vargas durante la Copa Leyendas.