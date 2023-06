Juan Pablo Varillas: "Que haya más canchas" para difundir el tenis en Perú

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En entrevista a Exitosa, el tenista peruano Juan Pablo Varillas dijo que para la difusión de este deporte y la exportación de nuevos jugadores es importante que en el Perú "haya más canchas".

"Más canchas"

Durante un diálogo con Gonzalo Nuñes y compañía, la raqueta número uno del país contó que para mejorar su nivel deportivo tuvo que viajar a Argentina.

Agregado a ello, contó que en tierras 'gauchas' existe una cultura deportiva que propicia el crecimiento de profesionales de distintas disciplinas y la competencia interna es "muy grande".

"Estoy en Argentina hace seis años, es un lugar más profesional en cuanto al deporte en general, me ha ayudado muchísimo a seguir explotando mis capacidades, al tener muchos jugadores ahí, mucho roce (...) "Lo primero es que haya más canchas" dijo a nuestro medio.

Sobre sus papás

Por otro lado, Varillas contó que sus progenitores tuvieron un papel fundamental en su carrera deportiva. A detalle, manifestó que sus parientes nunca se inmiscuyeron radicalmente en su carrera, por lo que él pudo desenvolverse.

"Mis papás solo cumplieron la función de estar presentes. Nunca se metieron en el tenis y eso creo que fue fundamental", añadió en su intervención.

"Nunca lo olvidaré"

Respecto a su participación en Roland Garros 2023, Juan Pablo confirmó que es un "torneo que nunca olvidará" tras acceder hasta los octavos de final del certamen.

En esa línea, puntualizó que en su partido contra Novack Djockovic quedó deslumbrado por "la postura" del serbio para recepcionar el balón por sobre todas sus demás cualidades.

"Lo que más me sorprende es que siempre está bien parado en la bola, después lo demás cae por su propio peso. Siempre tiene una bola más para dar", declaró.

¡Hizo historia!

Como se recuerda, el deportista nacional venció a Hubert Hurkacz, en la tercera ronda del Roland Garros. El partido generó incertidumbre por momentos, pero finalmente Juan Pablo llevó al Perú a octavos de final en el deporte de la raqueta.

No obstante, el joven de 27 años terminó eliminado en dicha instancia frente a Djockovic. El connacional no pudo hacer frente a uno de los integrantes del 'Big Three del Tenis'.

Pese al resultado, el público lo despidió con orgullo y reconocieron su gran destreza del peruano. Del mismo modo ocurrió en el ranking ATP, donde trepó hasta la posición número 60.

De esta manera, Juan Pablo Varillas contó en exclusiva a Exitosa los detalles de su participación en el Roland Garros 2023 y dijo que la difusión del tenis en Perú solo se logrará con más canchas.