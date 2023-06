¡No lo puede creer! Jorge Fossati se sorprendió al saber que la 'U' solo podrá realizar un fichaje

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Universitario ('U'), Jorge Fossati, mostró su sorpresa al descubrir que el club "crema" sólo puede realizar un fichaje para el Torneo Clausura debido al reglamento del torneo.

Primera vez

El entrenador uruguayo señaló que este hecho no lo ha visto nunca en ningún país donde él dirigió y no le gustó la idea de no poder tener varios refuerzos para afrontar el segundo torneo del año, ya que la 'U' sólo puede fichar a un jugador. Esta situación le incomoda y le resulta increíble debido a que nunca lo experimentó.

"La verdad me dejó absolutamente sorprendido este tema de que solo nos quede un cupo por cubrir en el plantel. Tengo unos cuantos años en el fútbol en varios países y esta figura me resulta increíble", declaró.

Asimismo, el DT de 70 años indicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tendrá sus motivos para limitar el número de jugadores que puede tener un plantel en el fútbol peruano.

"Pregunté esto hasta ocho veces porque no lo podía creer y me confirmaron que solo podemos traer un refuerzo, incluso si prestamos a cuatro jugadores, solo puede llegar uno. Esto nunca lo vi, pero los dirigentes (de la FPF) habrán tenido sus razones de fijar un número determinado dentro de un plantel de jugadores", agregó.

Caso Flores

Con respecto a la posible llegada de Edison Flores para reforzar a la 'U' en el Clausura, Fosatti ratificó que ello se encuentra en el terreno de los dirigentes.

"Sé que hay reuniones, que hubo acercamientos reales, pero aún yo no tengo ratificado lo de Edison Flores. En Perú recién descubrí quién es Flores y me parece una tontería de mi parte no haberlo conocido antes. Más allá de ello, yo dejo que los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, no meto en ese terreno", declaró añadió.

Además, en las imágenes difundidas por el programa 'Fútbol en América' se logra escuchar que Flores también fue consultado sobre cuando se podría conocer el desenlace de las negociaciones entre la 'U' y Atlas. Al respecto, el 'Orejas' indicó que habría que esperar a que el mercado de pesas del fútbol peruano se abra oficialmente.

"No sé, espero lo mismo. Vamos a ver, el mercado de pases todavía no se abre, creo que todavía no puedo ser todavía ni presentado si es que se cierra. Se ha podido cerrar hace una semana", agregó el futbolista.

De esta manera, el 'Orejas' se convertiría en el único fichaje que realizará la 'U' en el Torneo Clausura, por normativas de la Liga 1, hecho que sorprendió al entrenador uruguayo, Jorge Fossati.